الصليب الأحمر يعلن توزيع مواد غذائية ومستلزمات منزلية كصدقات على نازحي مرزق

أعلن الصليب

الأحمر أمس الاثنين توزيع صدقات على النازحين في مرزق شملت مواد غذائية ومستلزمات

منزلية.

وأوضح الصليب

الأحمر في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن النازحين في ليبيا

يواجهون صعوبات في تأمين مستلزماتهم اليومية.

وأضاف أن الهلال

الأحمر وزع، في العشرين من الشهر الماضي، المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية

على النازحين من مرزق في وادي عتبة.

