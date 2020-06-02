ليبيا تسجل 12 حالة إصابة جديدة بــ”كورونا” في سبها والشاطئ

أفاد بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 87 بتسجيل عدد 12 حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وجاءت تفاصيل الإصابات حسب المركز على النحو التالي: “9” حالات موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها- حالة موجبة جديدة من مدينة سبها- وعدد “2” حالة موجبة مخالطة من الشاطئ.

وذكر المركز في بيانه أنه استلم -الاثنين 1 يونيو 2020م- عدد (658) عينة موزعة على:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (204) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (56) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (89) عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية عدد (31) عينة.

– مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (23) عينة.

– مختبر مركز التقنيات الحيوية عدد (99) عينة.

– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (97) عينة

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (59) عينة.

وجاءت النتائج -حسب بيان المركز- كالتالي:- عدد (646) عينة سالبة – عدد ( 12) عينة موجبة مفصلة على النحو : – عدد ( 11) عينة موجبة مخالطين- عدد (1) عينة حالة جديدة.

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