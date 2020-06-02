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ليبيا تسجل 12 حالة إصابة جديدة بــ”كورونا” في سبها والشاطئ

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أفاد بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 87 بتسجيل عدد 12 حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وجاءت تفاصيل الإصابات  حسب المركز على النحو التالي: “9” حالات موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها- حالة موجبة جديدة من مدينة سبها- وعدد “2” حالة موجبة مخالطة من الشاطئ.

وذكر المركز في بيانه أنه استلم -الاثنين 1 يونيو 2020م- عدد (658) عينة موزعة على:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (204) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (56) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بسبها عدد (89) عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية عدد (31) عينة.

– مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (23) عينة.

– مختبر مركز التقنيات الحيوية عدد (99) عينة.

– مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (97) عينة

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (59) عينة.

وجاءت النتائج -حسب بيان المركز-  كالتالي:- عدد (646) عينة سالبة – عدد ( 12) عينة موجبة مفصلة على النحو : – عدد ( 11) عينة موجبة مخالطين- عدد (1) عينة حالة جديدة.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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