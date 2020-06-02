الطبيب : مايحدث في غريان هو بسبب المجاملات وعدم الدخول للرجبان والزنتان

ليبيا – قال المسؤول السابق في حكومة الإنقاذ المتشددة القيادي الحالي في ” بركان الغضب ” خللد الطبيب أن القوات المسلحة التي وصفهابـ” الجراثيم “ تسعى للسيطرة على مدينة غريان.

وأضاف الطبيب في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن محاولة السيطرة هذه على غريان تعود لاستراتيجيتها في منطقة الجبل ومنها ستتم محاولة السيطرة مجدداً على قاعدة الوطية الجوية ، وذلك وفق قوله .

وأضاف :” ماحدث و مازال يحدث هو بسبب المجاملات و عدم الدخول للرجبان و الزنتان ، فهذين المنطقتين لا تزالا مصدر قلق القواتالبركان ، و كان يجب أن تتم معاملتهما مثل صبراتة و صرمان و الأصابعة ” .

وتابع : ” لايزال بعض الجراثيم من الزنتان مثل إدريس مادي يتمتع بحريته و هو من كان آمر لقاعدة الوطية التي كانت مصدر خروج الطيران لقصف طرابلس ” .

وتوعد الطبيب بأنه ولو سقطت غريان فإن المسؤولية تقع على عاتق من أوقف العمليات في المنطقة الغربية دون أن يسمه ولكنه عاد وتعهد بأنذلك يحدث بالثقة في من أسماهم ” أبطال البركان ” .

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