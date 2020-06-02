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الطبيب : مايحدث في غريان هو بسبب المجاملات وعدم الدخول للرجبان والزنتان

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبياقال المسؤول السابق في حكومة الإنقاذ المتشددة القيادي الحالي فيبركان الغضبخللد الطبيب أن القوات المسلحة التي وصفهابـالجراثيم  تسعى  للسيطرة على مدينة غريان.

وأضاف الطبيب في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن محاولة السيطرة هذه على غريان تعود لاستراتيجيتها في منطقة الجبل ومنها ستتم محاولة السيطرة مجدداً على قاعدة الوطية الجوية ، وذلك وفق قوله  .

وأضاف :” ماحدث و مازال يحدث هو بسبب المجاملات و عدم الدخول للرجبان و الزنتان ، فهذين المنطقتين لا تزالا مصدر قلق القواتالبركان ، و كان يجب أن تتم معاملتهما مثل صبراتة و صرمان و الأصابعة ” .

وتابع : ” لايزال بعض الجراثيم من الزنتان مثل إدريس مادي يتمتع بحريته و هو من كان آمر لقاعدة الوطية التي كانت مصدر خروج الطيران لقصف طرابلس ” .

وتوعد الطبيب بأنه ولو سقطت غريان فإن المسؤولية تقع على عاتق من أوقف العمليات في المنطقة الغربية دون أن يسمه ولكنه عاد وتعهد بأنذلك يحدث بالثقة في من أسماهمأبطال البركان ” .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا فلا يمكن لصراصير الاخوان ان تبقى فى اى مكان دون ان يتم ابادتها حتى لو استعانت بالكلب التركى فهو سينبح شوية قبل ان يهرب كما حدث فى مصر والسودان ودخل مرشد عام الخوان السجن وسبع سنين بيتناك فى السجن مع كبار رؤوس الخرفان مثل الشاطر والعريان والبلتاجى وحجازى وابواسماعيل والكتاتنى والبر وغيرهم من الجرذان وفى السودان الاخوانى الحقير حسن البشير واخوانه فى السجون والدور الان على خوان ليبيا وتونس قريبا فى السجون كالعادة يمارسوا هوايتهم المفضلة فى السجون كاخوان مثليين اخوان لوط

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  • تيس وبغل مش مكسوفين لما مرتزقة سوريا ينيكوا نساونكم مقابل حمياتكم ياديوث انت وهو مش عيب مرتزق سورى يطلب فى تسريب صوتى فتيات من الزنتان ويبيهم ابكار مش عاجبه امك ولازوجتك من كثرة الاستعمال يبى بنتك او اختك متصور انهم ابكار على الزيرو ونسى انهم مجاهدات ايضا فى خيام النكاح على شريعة المذهب الاخوانى النجس

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