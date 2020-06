عصمان يتهم الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التعاون في ملف العائدين من الخارج

اتهمت رئيس لجنة إدارة جائحة كورونا في بلدية زليتن، عبد السلام عصمان اليوم الثلاثاء، المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التعاون.

وقال عصمان في تصريح صحفي إن اللجنة وجهت نداءات للعائدين من السفر عبر الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة التواصل مع فريق الاستجابة والرصد والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأضاف عصمان أن أبرز

المشاكل التي تواجه عمل اللجنة بالنسبة للعائدين من الخارج هي عدم تعاون المركز

الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب الرقابة الدولية، وذلك بعدم تسليم البطاقات الصحية

للمواطنين العائدين.

