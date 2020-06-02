 الاتحاد التونسي للشغل: أي تدخل أجنبي في ليبيا هو احتلال مباشر

رأى الأمين العام للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن التهديدات تفاقمت في تونس، بعد تورط جهات سياسية تونسية في دعم بعض الأطراف، بالإضافة إلى تصريحات قيادة القوات الأمريكية “أفريكوم”.

وذكر الطبوبي، في بيان له، إن الأحداث تتصاعد في ليبيا بعد ما يقارب 10 سنوات من الاقتتال والتدخل الأجنبي واستباحة أرواح أبنائها وثرواتها، وأن الوضع أصبح أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول، وبعد نقل الآلاف من الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا، لتحويل المواجهة من الجبهة السورية إلى الليبية ومنها إلى جبهات أخرى في إفريقيا لتقاسم مواقع النفوذ والهيمنة على الثروات وخاصّة منها النفط والغاز والأورانيوم.

وأوضح أن هذا الوضع ينعكس على تونس، ليُشكّل تهديدًا مباشرًا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن التهديدات تفاقمت بتورط جهات سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك، بالإضافة إلى تصريحات قيادة القوات الأمريكية أفريكوم والتي كشفت عن خطّة لاستخدام الأراضي التونسية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الليبي مباشرة.

وأكد الأمين العام للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا، واعتباره احتلالاً مباشرًا، داعيًا إلى وجوب فرض حل ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح.

وشدد على التصدّي بكلّ الأشكال لاستخدام تراب تونس منطلقًا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا، بالإضافة إلى تسخير كل القوى وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور، ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورط في تدمير ليبيا وتقتيل شعبها.

ودعا الطبوبي، الرئيس التونسي قيس سعيّد، ونوّاب الشعب، إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة ليبيا وشعوب المنطقة العربية.

وفي ختام البيان، طالب السلطات التونسية باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدود تونس، ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا، وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من شباب تونس إلى محارق الموت والإرهاب.

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