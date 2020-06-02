دوجاريك.. يجدد الدعوة لوقف القتال في ليبيا والتفرغ لمواجهة كورونا

أدان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، استمرار تدفق السلاح والمرتزقة على ليبيا، برًا وبحرًا وجوًا، مُجددًا الدعوة إلى الوقف الفوري للقتال، والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر “دوجاريك”، في مؤتمر صحفي له، أنه يتابع بقلق بالغ تداعيات ذلك على المدنيين، خاصة أن العتاد والسلاح والمرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا برًا وبحرًا وجوًا.

وجدد متحدث الأمم المتحدة، الدعوة إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال، والعمل من أجل إطلاق حوار ليبي يحل الأزمة، مُتابعًا: “نشعر بقلق شديد من تأثير تكثيف القتال على المدنيين، الذين يعانون بشكل متزايد، ما يستدعي الوقف الفوري لكل الأعمال القتالية”.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أجرى في وقت سابق الاثنين اتصالاً هاتفًيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تبادلا خلاله وجهات النظر حول تطورات الأزمتين الليبية والسورية، مُبينًا أن الطرفين أكدا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

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