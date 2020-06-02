“عدل الوفاق” تزود السجون يتجهيزات وقائية للوقاية من كورونا

قام مدير إدارة الرعاية الصحية، التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق -في مقر الوزارة- بتوزيع عدد من المعدات والتجهيزات الطبية والوقائية على عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل –”السجون”.

ويأتي هذا التوزيع -حسب ما ذكره المكتب الإعلامي للوزارة- في إطار المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،كوفيد-19 ،

وتمثلت المعدات والتجهيزات في أغطية ومطهرات لليدين و معقمات وتجهيزات أخرى.

وتواصل الإدارة جهودها تحت إشراف وزارة العدل من أجل احتواء وباء فيروس كورونا المستجد والحيلولة دون وصوله و انتشاره في مؤسسات الإصلاح والتأهيل الواقعة في نطاق حكومة الوفاق.

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