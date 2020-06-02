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«الغنوشي» للأناضول: لا معنى للحياد السلبي في ليبيا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، راشد الغنوشي، أن “الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له بالنسبة لدول الجوار”، معتبرًا أن “الحل السياسي هو الطريق الأسلم لتجاوز حالة اللأمن والفوضى في ليبيا”، على حد قوله.

وواصل «الغنوشي» مزاعمه قائلًا: “أمام ما يجري في ليبيا، لا يمكن لدول الجوار أن تعيش اللامبالاة، فإذا كان هناك حريق لدى جارك لا يمكنك أن تكون محايدا؛ فالواجب والضرورة يقتضيان أن تساهم في إطفاء الحريق، ولذلك فإن الحياد السلبي لا معنى له”، بحسب كلامه.

وادعى «الغنوشي» أنه يدعو إلى الحياد، قائلًا: “نحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكل الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي، رؤيتنا أن الحل السياسي في ليبيا هو الطريق الأسلم لتجاوز حالة اللاأمن والفوضى”، بحسب تعبيره.

وعلق على رفض الأحزاب التونسية المعارضة لتواصله مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، زاعمًا أن هذا التواصل “لم يخرج على ضوابط الدبلوماسية التونسية”، موضحًا أن “تونس ورئيسها قيس سعيد في تواصل مع حكومة السراج؛ لأنّها الممثل للسيادة وفق الشرعية الدولية، وقد سبق وأن التقينا عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق وهذا ما ينسجم مع مقولة الحياد الإيجابي”، بحسب ادعائه.

واعتبر «العنوشي»  أن “ما يجمعنا بليبيا ليست المصالح فقط، وإن كانت ضرورية”، لافتًا إلى أنه: “تجمعنا بليبيا القيم من الأخوة والتعاون والسلام وحُسن الجوار؛ ولذلك نحن نشتغل ونتواصل وفق هذه الرؤية”، على حد قوله.

وتابع؛ “من يحتج على تواصلنا، فهؤلاء يقترحون البديل عن الشرعية كأن نتواصل مع تنظيمات غير معترف بها، وهو ما يضرّ بمصلحة الدولة التونسية وشعبها”، مستطردًا “لا توجد دولة مستقلة بذاتها لا تتأثر بمحيطها، وفي الحالة الليبية فإن تونس تتأثر بشكل مباشر وبالغ بما يجري في الشقيقة ليبيا”، بحسب كلامه.

وأردف «العنوشي»: “لنا حدود مشتركة طويلة مع ليبيا، وتبادل تجاري وعلاقات اقتصادية واجتماعية؛ فالأمن والاقتصاد التونسيين يتأثران بما يجري في الجارة ليبيا ولذلك فإن الأمن الليبي من نظيره التونسي والعكس صحيح”، معربًا عن أمله في أن “يجلس أبناء ليبيا إلى طاولة الحوار ويقبلون بالعيش المشترك ويتجاوزون الإقصاء”، على حد زعمه.

جدير بالذكر، أن خلال الفترة الأخيرة تعالت الأصوات في تونس للمطالبة بعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منصبه في رئاسة البرلمان، وذلك بعد أن زج بتونس في وضع لم تعهده من قبل، بانحيازه لطرف ما على حساب الأمن الداخلي لدول الجوار، كما هو الحال في ليبيا المجاورة.

وأصبح الفرز السياسي واضحا في تونس، خاصة بعد الأحداث في الجارة ليبيا وتطوراتها، إذ أصبحت حركة النهضة وحلفاؤها في جهة دعم حلف معين لم يعد خافيا على أحد.

فرئيس الحركة راشد الغنوشي وبعد اتصالات متكررة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتهنئته لحكومة فايز السراج وميليشياتها، بالسيطرة على أجزاء من التراب الليبي، أصبح عنصر استفزاز لجل القوى السياسية الكبرى في البلاد.

وأثارت تلك التحركات من الغنوشي الغضب في الشارع وبين الأوساط السياسية، إذ تجمع حشد من المعارضين أمام مبنى البرلمان، الاثنين، للمطالبة بعزله من رئاسة مجلس النواب.

أما الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر القوى النقابية في تونس، التي لها وزن سياسي يفوق العديد من الأحزاب، فقد أصدر بيانا شديد اللهجة، يندد بما تقوم به عدد من الدول بنقل آلاف الإرهابيين من الجبهة السورية إلى ليبيا، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمن تونس واستقرارها.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فالمفروض انك تتواصل مع رئيس مجلس النواب الليبى المعترف به دوليا وشعبيا اما ما يسمى حكومة الوفاق فرفضها مجلس النواب الليبى فهى مثل حكومة الجملى فى تونس كما انه حسب اتفاق الصخيرات لايحق للسراج منفردا اتخاذ اى قرار ياحمار الا بالتوافق بين الاعضاء التسعة وبما ان اربعة منهم انسحبوا فلم يعد المجلس الرئاسى توافقى وسقط مع سقوط الصخيرات واذا كان الرئيس التونسى اقسم اليمين امام البرلمان فاين اقسم السراج بالطبع لم يؤدى اى قسم دستورى مما يؤكد انه دجال ومغتصب للسلطة دون وجه حق اما انت ايها الاخوانى الحقير فشاذ عن ارادة الشعب التونسى الرافض للارهاب وانت اكبر ارهابى فى تونس مثل مرسى فى مصر قبل ان يسجن ويدفن فى القبر ويذهب الى جهنم وانت على طريقه

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  • لم ولن يتغير الاخوان المفلسين عن المراوغة والكذب.همكم شيء واحد تدمير الاسلام.ولاكن لن تفلحوا.يا كلاب اهل النار.

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  • الحمد لله على انك اخوانى غبى سقط عنك القناع الذى مكنك من تسلق سلم الديمقراطية فى تونس وخدعت الناخبين بانك تخليت عن تنظيم الاخوان بما يعنى عدم ولائك لتونس بعد ان انكشف وجهك القبيح المتآمر على تونس والمتعاون مع مجرم الحرب زعيم الارهاب الدولى اردوغان الذى ينقل ارهابيين من داعش والقاعدة على الحدود التونسية لتسعين بهم فى قلب النظام فى تونس فالمؤامرة مكشوفة وعلى الشعب التونسى الخروج فى 30 يونيو القادم لاسقاط حكم الاخوان فى تونس فى الذكرى السابعة لسقوط حكم المرشد فى مصر فلا امن ولاامان الا بسقوط الاخوان كما حدث فى كل مكان فى مصر والسودانى والغنوشى ليس له مكان الا فى السجن

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  • ذيل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فى ذيله طوبة . فهذا الفنكوشى هو داعشى يعمل لحساب زعيم الارهاب العالمى اردوغان ويتلقى منه التعليمات والهدف الرئيسى للتنظيم الارهابى واضح التخلص من الرئيس التونسى بقتله ليصبح الغنوشى رئيسا مؤقتا ويغتصب السلطة مثل السراج دون اى انتخابات وعلى الشعب التونسى اسقاط هذا المجرم فورا وعلى الرئيس التونسى تعديل الدستور وتعيين نائب للرئيس يحل محله فى حالة وفاته ولحين اجراء انتخابات لاجهاض المؤامرة فالاخوان لايخرجون من السلطة الا بالدماء

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