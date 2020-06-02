«كونتي» يناقش مع المشير حفتر تطورات الأوضاع في ليبيا

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اتصالا هاتفيا، بالقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، في بيان صادر عنه: “إن الجانبين ناقشا عملية الأمم المتحدة، فضلاً عن متابعات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية”، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

من جهته، جدد كونتي التأكيد على الحل السياسي الذي لا مفر منه ورفض أي خيار عسكري والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أكد أمس الاثنين، استعادة سيطرة الجيش على مدينة الأصابعة جنوبي طرابلس.

وقال المسماري، في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية»: “كل محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل”.

وأضاف عبر بيان رسمي له: “تمكنت وحدات من القوات المسلحة من إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة صباح الاثنين بعد سلسلة من الضربات الجوية لمواقع المليشيات التكفيرية في الجبل الغربي”.