ديوان المحاسبة يتابع إجراءات التعاقد على 5 آلاف وحدة سكنية للنازحين

ناقش اجتماع لديوان المحاسبة الملاحظات المسجلة على إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية من المباني الجاهزة لتكون سكناً للمواطنين المتضررة منازلهم والنازحين من مناطق الاشتباكات، والمزمع إبرامه مع مجموعة شركات في عدة مناطق.

وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بمقر ديوان المحاسبة، إجراءات التعاقد وإجراءات تخصيص مواقع تنفيذ المشروعات، وموافقات جهات الاختصاص، والإجراءات المتخدة من قبل جهاز الإسكان للتنسيق مع الجهات المختصة والمتمتلة في: التخطيط العمراني ومصلحة أملاك الدولة وشركات الخدمات والكهرباء، كما جرت مناقشة الإجراءات الفنية والقانونية لإجراءات التعاقد والتي يبلغ عددها 20 عقدا.

حضر الاجتماع مدير مكتب تصديق العقود بالديوان خالد حمزة، وعدد آخر من المسؤولين في ديوان المحاسبة ومسؤولين بجهاز تنفيذ الإسكان والمرافق، حيث تم الاتفاق على توفير المستندات المطلوبة والإجابة على تساؤلات الديوان والرد علي الملاحظات بشكل عاجل.

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