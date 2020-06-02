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اليونان: سنواجه إستفزاز تركيا وتنقيبها عن النفط وفقًا لاتفاق باطل مع طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصفت اليونان في بيان لوزارة خارجيتها منح أنقرة شركة النفط الوطنية التركية رخصة للتنقيب في المناطق التي تعتبرها جزءا من جرفها القاري، بأنه “استفزاز”.

بيان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، امس الاثنين، أوضح بحسب قناة “روسيا اليوم” بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الأعمال التي تقوم بها تركيا لاغتصاب الحقوق السيادية لليونان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المذكرة الموقعة بين أنقرة ورئيس الرئاسي فائز السراج في نوفمبر الماضي لترسيم الحدود في البحر المتوسط، والتي تعتبرها اليونان باطلة قانونيا.

وأكد ديندياس على استعداد اليونان لمواجهة هذا الاستفزاز في حال قررت تركيا تنفيذه.

ويأتي ذلك على خلفية منح الحكومة التركية لشركة النفط الحكومية TPAO رخصة للتنقيب بشرق المتوسط.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ما تفعله تركيا قرصنة بحرية فالعالم كله يعرف ان الاتفاق باطل ومن حق اليونان توقيع اتفاق مع الحكومة الشرعية التى نالت ثقة مجلس النواب حكومة عبدالله الثنى واعتمادها من رئيس البرلمان المعترف به دوليا وشعبيا والقيام فورا بشحن النفط من موانئ ليبيا وبيعه لحساب الحكومة الشرعية المؤقتة لتمويل الحرب ضد الارهاب فى ليبيا

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