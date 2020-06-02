إندونيسيا تقرر إلغاء الحج هذا العام بسبب استمرار جائحة كورونا واستمرار قيود السفر

أخبار ليبيا24

قررت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إلغاء الحج هذا العام بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا واستمرار قيود على السفر.

وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج وأفاد موقع الوزارة بأن 90 بالمئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

وكانت السعودية قد دعت المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى التريث وتعليق استعداداتهم للحج حتى إشعار آخر لحين تتضح الرؤية، وقالت إن الحج والعمرة معلقان لحين إشعار آخر.

ولم يسبق أن ألغت المملكة السعودية موسم الحج في تاريخها، وفي في حال تقرر إلغاء موسم الحج لعام 2020، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية للمملكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24