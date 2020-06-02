ألمانيا ترحب باستئناف المباحثات العسكرية في ليبيا

رحب سفير ألمانيا لدي ليبيا “أوليفر أوفتشا” باستئناف المباحثات العسكرية من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال “أوفتشا” في تغريدة له بموقع “تويتر” “نرحب بالاستئناف المزمع لمحادثات 5 + 5 العسكرية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار” مضيفا “نحن نشجع الأطراف على القيام بذلك بروح من التوافق لصالح جميع الليبيين نحن ملتزمون بدعم هذه الجهود”.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني و”الجيش الوطني الليبي” استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

وأكدت البعثة في بيان لها أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.