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الزائدي: اكذوبة علم الاستقلال – بوابة أفريقيا الإخبارية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدى الضوء على ما يسمى بعلم الاستقلال في ليبيا.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “أكذوبة علم الاستقلال” إن “انتفاضة السود في أمريكيا، تكشف اكذوبة علم الاستقلال وقصة دستور الاستقلال” مضيفا أن “الحكاية المختصرة أن الخبراء الأمريكيون والانجليز هم من كتب الدستور ووضع العلم، ولكونهم يتعاملون مع شأن إفريقي وضعوا علم الامريكان السود الذي اعتمدته منضمة البان افريكان عام ١٩٢١ ، وأضافوا له النجمة والهلال شعار الدولة التركية”.

وتابع الزائدي: نفس العلم وضع لملاوي وموزنبيق وغيرها، واغلب أعلام الدول الأفريقية الخاضعة للسيادة البريطانية استعارت هذه الألوان في أعلامها الوطنية بعد الاستقلال”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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