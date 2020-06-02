خارجية البرلمان: إجراءات طباعة العملة الليبية جرت وفق التشريعات الليبية

أكدت لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن إجراءات طباعة العملة الليبية التي جرت سنة 2016 تتفق مع التشريعات الليبية وغير مخالفة لأي معاهدة دولية.

وأعرب رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري تعقيبا على بيان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن شحنة الأوراق المالية المحتجزة في مالطا عن استغرابه للبيان الصادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية والذي يلمح إلى أن عملية الطباعة كانت بصورة غير قانونية.

وأشار العقوري إلى أن لجنة الخارجية بمجلس النواب تنتظر توضيحا قانونيا من السلطات المالطية بخصوص احتجازها لشحنة العملة المطبوعة بواسطة شركة (جوزناك) الروسية مؤكدا عمل اللجنة على متابعة ذلك ملف وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.