ديندياس: تنقيب تركيا عن النفط في شرق المتوسط استفزاز لنا واغتصاب لسيادتنا

اعتبرت وزارة الخارجية اليونانية ما قامت به أنقره من منح شركة النفط الوطنية التركية رخصة للتنقيب في المناطق التي تعتبرها جزءا من جرفها القاري في شرق المتوسط استفزازا لها.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في بيانه أمس الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الأعمال التي تقوم بها تركيا لاغتصاب الحقوق السيادية لليونان.

وأشار ديندياس إلى أن ذلك يأتي في إطار المذكرة الموقعة بين أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في نوفمبر الماضي لترسيم الحدود في البحر المتوسط، والتي تعتبرها اليونان باطلة قانونيا.

وأكد ديندياس، على استعداد اليونان لمواجهة هذا الاستفزاز في حال قررت تركيا تنفيذه.

ويأتي ذلك على خلفية منح الحكومة التركية لشركة النفط الحكومية TPAO رخصة للتنقيب بشرق المتوسط.

