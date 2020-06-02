لجنة مكافحة «كورونا» في المنطقة الشرقية: حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحا

أكد قرار صادر من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية، التابعة لقوات القيادة العامة، فرض حظر التجول على الأشخاص والمحال التجارية من السابعة مساء حتى السادسة من صباح كل يوم.

وجاء في خطاب صادر من اللجنة إلى رؤساء الغرف الأمنية أن هذا الإجراء هدفه التصدي لـ«ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في غرب وجنوب البلاد، وبسبب الحالة الوبائية في الجنوب الغربي والوتيرة المتسارعة لأعداد المصابين في تلك المناطق».

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد أمس الإثنين إصابة 9 حالات بفيروس كورونا تعود لمخالطين بمدينة سبها، وحالة واحدة موجبة جديدة بالمدينة نفسها، مطالبا المواطنين المقيمين في سبها بـ«ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية».

كما طالب المركز مواطني المدينة بـ«عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي»، داعيا المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

ولفت المركز إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ حتى أمس الإثنين: 168حالة، منها 111 حالة نشطة، و52 متعافيا، و5 وفيات.

وكانت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة قالت إن الإمكانات في سبها لا تزال ضعيفة والفرق الطبية قليلة، مطالبة بالتحكم في المنافذ والممرات الخاصة بالجنوب الليبي للتحكم في هذه البؤرة.

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