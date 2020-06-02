استمرار انتشار فيروس كورونا في ليبيا وعدد الإصابات يرتفع إلى 168 إصابة

أخبار ليبيا24

تفيد الأرقام الحديثة المسجلة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستمرار تفشي جائحة كورونا في ليبيا خاصة في منطقة الجنوب الغربي للبلاد، حيث سجل المركز يوم الإثنين تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 12 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحالات المسلحة تعود لـ 9 حالات موجبة تعود لمخالطين إضافة إلى حالة جديدة بمدينة سبها، كما سجل حالتين موجتين مخالطتين في الشاطئ.

وكرر المركز الوطني لمكافحة الأمراض مناشدته للمواطنين المقيمين في سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وبهذه الإحصائية الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 168 منها 111 حالة نشطة و52 حالة تعافي و5 وفيات.

وأكد المركز، أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

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