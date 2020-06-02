الأسود: تنقيب تركيا عن النفط بشرق المتوسط سيزيد التوتر وحجم التدخلات الخارجية بالصراع الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن عزم تركيا التنقيب عن النفط شرق البحر المتوسط خطوة غير شرعية ستزيد من التوتر بين دول المنطقة ومن حجم التدخلات الخارجية في الصراع الليبي.

الأسود وهو المدير السابق لحقلي المبروك النفطي جنوب سرت والجوف البحري شمال ليبيا وفي تصريح لموقع “العربية.نت” أمس الاثنين أوضح أنّ هذا الاتفاق الموقع وبصرف النظر عن قيمته لليبيا من عدمه فهو وفق الاتفاق السياسي يحتاج لموافقة البرلمان وهو ما لم يحصل، مضيفا أنه وفقا للقوانين الليبية مثل هذا التنقيب يجب أن يتم تحت غطاء معلن عنه ومفاضلة بين العروض.

وأشار إلى أنّ ما تطلبه تركيا الآن من تكليف مباشر يعتبر إجراء مخالفا إضافة إلى أنّ الظروف السياسية والأزمة التي تمر بها ليبيا لن تجعلها فى موقف تفاوضي جيد مع الشركات التركية لضمان مصلحة الدولة الليبية.

ومن الناحية السياسية،قال الأسود إن الخطوة التركية استفزازية غير مبررة وتأتي ضمن حسابات تركيا بالمتوسط وليست حسابات ليبيا وستزيد التوتر بالمنطقة وتزيد من حجم التدخلات الخارجية فى الصراع الجاري بليبيا.

وعبّر الأسود عن مخاوفه من تزايد الأطماع التركية كلما طال أمد الأزمة الليبية،مشيرا إلى أنّ تركيا تحاول استغلال ضعف الدولة الليبية بسبب الانقسام السياسي والنزاع المسلّح وحاجة حكومة الوفاق للدعم العسكري والبقاء لتضعها تحت الابتزاز،خاصة بعد أن كشفت عن نواياها الحقيقية من وراء التدخل في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الذي تحوّل من تحقيق التوازن العسكري في ليبيا بين قواتها وقوات الجيش إلى الرغبة في الحصول على حصة من النفط والموارد الطبيعية شرق المتوسط.

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