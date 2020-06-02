ليبيا.. حملات تطوعية لصناعة الكمامات

نقص الكمامات في ليبيا أوجد عددا من الحملات التطوعية شاركت فيها جهات وفئات متعددة، سعت إلى سد هذا العجز بما توفر من امكانات. المزيد في تقرير مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ.

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