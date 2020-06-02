اخبار ليبيا الان

ليبيا.. حملات تطوعية لصناعة الكمامات

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

نقص الكمامات في ليبيا أوجد عددا من الحملات التطوعية شاركت فيها جهات وفئات متعددة، سعت إلى سد هذا العجز بما توفر من امكانات. المزيد في تقرير مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك