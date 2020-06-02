الغنوشي لـ الأناضول التركية: تواصلت مع السراج لأنه الممثل للسيادة الليبية وفق الشرعية الدولية

ليبيا – قال رئيس البرلمان التونسي رئيس حزب “النهضة الإسلامي” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي إن الحياد السلبي في ليبيا لا معنى له بالنسبة لدول الجوار، مشددا على أن الحل السياسي هو الطريق الأسلم لتجاوز حالة اللأمن والفوضى في هذا البلد العربي.

الغنوشي وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين أضاف:” أمام ما يجري في ليبيا لا يمكن لدول الجوار أن تعيش اللامبالاة فإذا كان هناك حريق لدى جارك لا يمكنك أن تكون محايدا فالواجب والضرورة يقتضيان أن تساهم في إطفاء الحريق ولذلك فإن الحياد السلبي لا معنى له”.

وتابع:” نحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكل الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي رؤيتنا أن الحل السياسي في ليبيا هو الطريق الأسلم لتجاوز حالة اللا أمن والفوضى”.

وبشأن رفض بعض الأحزاب التونسية المعارضة لتواصله -بصفته رئيسا للبرلمان– مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، شدد الغنوشي على أن تواصله هذا لم يخرج على ضوابط الدبلوماسية التونسية.

وأردف:” أن تونس ورئيسها قيس سعيد في تواصل مع حكومة السراج وأنها الممثل للسيادة وفق الشرعية الدولية وقد سبق وأن التقينا عقيلة صالح ممثل رئيس برلمان طبرق شرقي ليبيا وهذا ما ينسجم مع مقولة الحياد الإيجابي”.

وأكمل:” ما يجمعنا بليبيا ليست المصالح فقط وإن كانت ضرورية وتجمعنا بليبيا القيم من الأخوة والتعاون والسلام وحُسن الجوار ولذلك نحن نشتغل ونتواصل وفق هذه الرؤية”.

وواصل:” من يحتج على تواصلنا فهؤلاء يقترحون البديل عن الشرعية كأن نتواصل مع تنظيمات غير معترف بها وهو ما يضرّ بمصلحة الدولة التونسية وشعبها”.

ولفت الغنوشي في هذا الخصوص إلى أنه لا توجد دولة مستقلة بذاتها لا تتأثر بمحيطها وفي الحالة الليبية فإن تونس تتأثر بشكل مباشر وبالغ بما يجري في الشقيقة ليبيا.

وإستطرد حديثه:” لنا حدود مشتركة طويلة مع ليبيا وتبادل تجاري وعلاقات اقتصادية واجتماعية فالأمن والاقتصاد التونسيين يتأثران بما يجري في الجارة ليبيا ولذلك فإن الأمن الليبي من نظيره التونسي والعكس صحيح”.

وأعرب رئيس البرلمان التونسي عن أمله في أن يجلس أبناء ليبيا إلى طاولة الحوار ويقبلون بالعيش المشترك ويتجاوزون الإقصاء.

يشار إلى أن القيادي بجماعة الاخوان المسلمين راشد الغنوشي قد هنأ السراج بمناسبة سيطرة مسلحية على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بعد أكثر من 100 غارة من الطيران المسير التركي ما يؤكد تأييده للعمليات العسكرية المشتركة بين تركيا ومسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب.

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