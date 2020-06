أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الطقس معتدلا على أغلب المناطق الساحلية، مع تكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها سحب رعدية على بعض مناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تصل إلى 33 درجة مئوية على العزيزية وابونجيم، وتتراوح بين 22و27 درجة على سهل بنغازي و الجبل الأخضر، وبين 33و36 درجة مئوية على جالو والجغبوب، وتصل إلى 41 درجة على سبها وغات والحمادة.

وفيما يخص مناطق رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة وجبل نفوسة، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من الخمس حتى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25و 30 درجة مئوية وتصل على العزيزية وأبونجيم إلى 33 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة، فالسماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على اجدابيا وجالو والجغبوب قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22و27 درجة مئوية على سهل بنغازي، والجبل الأخضر، والخليج وطبرق، فيما تتراوح ما بين 33و36 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ، فالسماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 36 و41 درجة مئوية.

كما توقع المركز أن مناطق الكفرة والسريرو تازربو، ستكون السماء بها صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر يوم الغد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و41 درجة مئوية.

The post الأرصاد: طقس معتدل على أغلب مناطق الساحل وأمطار متفرقة على الشمال والوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24