أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في منطقة “القرضة”.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن الحالة جاءت إلى أحد مستشفيات العزل وهي تعاني من ضيق تنفس وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد الفحص تبين أنها مصابة بالفيروس.

