حرس المنشآت تبحث أزمة قفل صمامات النفط

بحث رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب مع وفد من مشايخ وأعيان مدينة الزاوية ومدير أمن جنزور وعميد بلدية جنزور أزمة قفل صمامات النفط.

وبينت النقابة العامة للنفط أن المشاركين في اللقاء بحثوا أزمة قفل الصمامات والعمل على التواصل مع الأطراف التي أقفلتها من أجل إعادة فتحها وتمكين فرق الصيانة التابعة للشركات النفطية بتفقد الخطوط والصمامات وفتحها من أجل البدء في ضخ مواد كيمائية لحماية الخطوط و تنفيذ عمليات الصيانة.

وقد الديب للحضور شرح مفصل عن المجهودات التي تبذلها رئاسة الجهاز مع المجموعة التي أقفلت الخط ومع أعيان ووجهاء بعض المدن بالمنطقة الغربية من أجل إعادة فتح الصمامات وعودة تدفق الوقود إلى مصفاة الزاوية النفطية ومحطة الكهرباء وأن هذه المساعي لازالت متواصلة معهم.