المشنون: ارتفاع خسائر الطيران الليبي إلى 100 مليون دينار بسبب كورونا

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي، عز الدين المشنون، أن حجم خسائر قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة فيروس “كورونا” بلغت نحو 100 مليون دينار منذ وقف عمليات تسيير الرحلات في مارس الماضي، من وإلى مطار بنينا الدولي .

وأوضح المشنون في تصريحات صحفية أن الخسائر موزعة علي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية وشركة خدمات التموين.

وطالب بضرورة توفير الدعم الحكومي للشركة القابضة التي ستقوم بدورها بدعم الشركات التابعة لها التي يعمل بها آلاف الموظفين وبهدف الحفاظ على الكادر الوظيفي .

