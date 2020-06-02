لجنة الأكشاك بـ«بنغازي» تناقش إجراءات تصحيح الأوضاع بالمدينة.. وتحذر المخالفين

اجتمعت لجنة الأكشاك في بنغازي، برئاسة عضو المجلس التسييري للبلدية عبدالباسط سليمان الجازوي وبحضور أعضاء اللجنة المُمثلين لجهات الإختصاص بشأن متابعة عمل تصحيح أوضاع الأكشاك بالمدينة.

وأوضحت بلدية بنغازي، في إيجاز صحفي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم مناقشة آلية حصر الأكشاك ودراسة أوضاعها القانونية وإجراءاتها ومواقعها بالمدينة ومراعاة عدم تسببها في الاختناقات المرورية والشكل والمظهر الحضاري العام للمدينة.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين وإزالة كل ماهو غير قانوني وتحديد المواقع المُناسبة لهذه الأكشاك والآليه الصحيحة للعمل، كما أكدت اللجنة على عدم استقبال أي إجراءات جديدة في الوقت الراهن لتنظيم الإجراءات والملفات الموجودة حالياً لدى اللجنة.