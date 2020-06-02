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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 June, 2020

أعلن الناطق باسم القائد العام لقوات الجيش الليبي ،احمد المسماري ،الثلاثاء ،عن رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة ” دبابات M60″ ،مملوكة لشركة تركية باسم ( CIRKIN ) والشركة مملوكة للدولة التركية “2014 ” غادرت من اسطنبول الي ليبيا ” 20 الي 21 مايو ” وصلت ميناء مصراته ” 28-مايو ” الساعة ” 10:55″ صباحاً .

وقال الناطق الرسمي في إجاز ،”المريب تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها ،كما تمّ رصد الموقع المختص علي موقع تويتر ” بتاريخ “29-5″ بعد وصول السفينة بيوم مغردين يشكرون تركيا علي ارسال ” دبابات M60″ ونشروا صورة للشحنة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل الية عسكرية تبدوا دبابة” .

كما توجه بالشكر مغردون الي قطر علي ارسالها ” دبابات M60″ وقال المرصد انه بالفعل كانت باخرة C17 قطرية قد تكون ايضاً نقلت الشحنة من ” دبابات M60 ،كما تم رصد باخرة ايطالية بالقرب من السفينة بمسافة 10NMولم تعترضها والسفينة ليست مشاركة في عملية ايريني الاوربية .