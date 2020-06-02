موقع رادار الإيطالي: طائرة «أواكس» للناتو في مهمة مراقبة بين ليبيا ومالطا

قال موقع “إيتاميلرادار” الإيطالي المستقل والمتخصص في تتبع التحركات فوق البحر المتوسط، إن إحدى طائرات الناتو من طراز بوينج (E-3A (LX-N90448) غادرت من قاعدة غلينكيرشين الجوية الألمانية في مهمة مراقبة بين مالطا وليبيا.

وأضاف الموقع، أنه في نفس المنطقة التي شهدت مهام مماثلة في الأيام الماضية بواسطة طائرة بوينج (E-7T) التابعة لسلاح الجو التركي.

وأوضح الموقع، أن طائرة الناتو، التي غادرت القاعدة الألمانية في الساعة 09:01 بتوقيت وسط أوروبا، وصلت إلى منطقة المراقبة والاستطلاع فوق وسط البحر المتوسط حوالي الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا.

وكان نفس الموقع الإيطالي قد رصد الأحد الماضي، طائرتان من طراز «Lockheed C-130E» يتبعان سلاح الجو التركي غادرتا من إسطنبول متجهتان إلى مدينة مصراتة.

وأوضح الموقع الإيطالي ، أن الطائرة الأولى هبطت في ليبيا قبل ساعة، والثانية الآن في رحلة جوية فوق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وكان الموقع قد أكد في وقت سابق، أن طائرة من نوع بوينغ E-7T (13-0001) التابعة للقوات الجوية التركية، غادرت من قاعدة كونيا الجوية التركية، في مهمة استخبارات ومراقبة واستطلاع في وسط البحر الأبيض المتوسط بين مالطا ومصراته.

وقال الموقع: “وصلت الطائرة إلى المنطقة حوالي الساعة 11:10 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، وما زالت المهمة جارية. آخر مرة قمنا فيها بتتبع الطائرة، وهي تقوم بنفس المهمة في نفس المنطقة كانت قبل يومين”.