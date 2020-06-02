موقع رادار الإيطالي: طائرة «أواكس» للناتو في مهمة مراقبة بين ليبيا ومالطا

قال موقع “إيتاميلرادار” الإيطالي المستقل والمتخصص في تتبع التحركات فوق البحر المتوسط، إن إحدى طائرات الناتو من طراز بوينج (E-3A (LX-N90448) غادرت من قاعدة غلينكيرشين الجوية الألمانية في مهمة مراقبة بين مالطا وليبيا.
وأضاف الموقع، أنه في نفس المنطقة التي شهدت مهام مماثلة في الأيام الماضية بواسطة طائرة بوينج (E-7T) التابعة لسلاح الجو التركي.
وأوضح الموقع، أن طائرة الناتو، التي غادرت القاعدة الألمانية في الساعة 09:01 بتوقيت وسط أوروبا، وصلت إلى منطقة المراقبة والاستطلاع فوق وسط البحر المتوسط حوالي الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا.
وكان نفس الموقع الإيطالي قد رصد الأحد الماضي، طائرتان من طراز «Lockheed C-130E» يتبعان سلاح الجو التركي غادرتا من إسطنبول متجهتان إلى مدينة مصراتة.
وأوضح الموقع الإيطالي ، أن الطائرة الأولى هبطت في ليبيا قبل ساعة، والثانية الآن في رحلة جوية فوق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وكان الموقع قد أكد في وقت سابق، أن طائرة من نوع بوينغ E-7T (13-0001) التابعة للقوات الجوية التركية، غادرت من قاعدة كونيا الجوية التركية، في مهمة استخبارات ومراقبة واستطلاع في وسط البحر الأبيض المتوسط بين مالطا ومصراته.
وقال الموقع: “وصلت الطائرة إلى المنطقة حوالي الساعة 11:10 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، وما زالت المهمة جارية. آخر مرة قمنا فيها بتتبع الطائرة، وهي تقوم بنفس المهمة في نفس المنطقة كانت قبل يومين”.
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