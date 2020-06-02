العباني: مبادرة عقيلة “جميلة المظهر فاسدة الجوهر”

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة قد تكون جميلة المظهر ولكنها فاسدة الجوهر لأنها عمل غير صالح وكلمة حق أريد بها باطل.

وأضاف العباني أن هذه المبادرة وفي هذا الظرف تأتي من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات غير المشرعن للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعما للفساد وحرمان الجيش الوطني من إكمال تحرير كامل التراب الليبي.

وبين العباني أن المبادرة تستند على مفاهيم فدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم.

وختم العباني رسالته بأن مبادرة رئيس مجلس النواب تأتي تزكية للأفكار التي استند عليها اتفاق الصخيرات المرفوض من قبل الليبيين شكلا وموضوعا.

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