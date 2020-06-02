العباني: مبادرة عقيلة “جميلة المظهر فاسدة الجوهر”

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة قد تكون جميلة المظهر ولكنها فاسدة الجوهر لأنها عمل غير صالح وكلمة حق أريد بها باطل.
وأضاف العباني أن هذه المبادرة وفي هذا الظرف تأتي من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات غير المشرعن للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعما للفساد وحرمان الجيش الوطني من إكمال تحرير كامل التراب الليبي.
وبين العباني أن المبادرة تستند على مفاهيم فدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم.
وختم العباني رسالته بأن مبادرة رئيس مجلس النواب تأتي تزكية للأفكار التي استند عليها اتفاق الصخيرات المرفوض من قبل الليبيين شكلا وموضوعا.
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