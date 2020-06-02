مرتزق سوري يكشف في تسجيل صوتي معاناتهم في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

02 June, 2020

كشف أحد المرتزقة السوريين المقاتلين في ليبيا عن تخلي تركيا عنهم وعدم الالتزام بدفع رواتبهم إضافة لتعرضهم لمذابح مطالبا بالعودة إلى سوريا.

وقال المرتزق الذي يتبع فرقة الحمزات بما يسمى بالجيش الوطني الحر في رسالة صوتية موجهة للإعلاميين لنجدة السوريين الذين توجهوا للقتال من سوريا إلى ليبيا بإمرة الجيش التركي إنهم يقاتلون في عين زارة ويعانون من تخلي تركيا عنهم مشيرا إلى أن عقدهم بالأساس ثلاثة أشهر إلا أنهم متواجدون منذ قرابة ستة أشهر دون أن يلتفت لهم أحد وأنهم يعانون من مشكلات في الراوتب حيث أن الاتفاق كان يقضي بحصول كل منهم على 2000 دولار إلا أنهم يأخذون 6 آلف ليره تركية.

ودعا المرتزق الإعلاميين إلى إيصال صوت المرتزقة للعالم مشيرا إلى أن الحاجة المادية هي ما دفعتهم للسفر لليبيا والخضوع لاستغلال تركيا موضحا أن هناك مذابح ترتكب بحق السوريين في ليبيا.

ولفت المرتزق السوري إلى أن تركيا لا ترسل لهم ذخيرة أو آليات أو أي شئ مضيفا أنهم يريدون العودة إلى بلادهم.