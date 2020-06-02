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«المسماري» يتساءل عن سفينة تركية مريبة نقلت شحنة دبابات لمصراتة لم تعترضها «إيريني»

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أنه تم رصد سفينة شحن تركية في رحلة مريبة وتحمل دبابات من نوع «M60».

وقال المسماري في بيان صادر عنه: “السفينة مملوكة لشركة تركية باسم ( CIRKIN ) والشركة مملوكة للدولة التركية «2014» غادرت من اسطنبول إلى ليبيا «20 الي 21 مايو» وصلت ميناء مصراته «28 مايو» الساعة «10:55» صباحاً”.

وأضاف “المريب أن تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها، كذلك رصد الموقع المختص على موقع تويتر بتاريخ «29 مايو» بعد وصول السفينة بيوم مغردين يشكرون تركيا علي إرسال «دبابات M60» ونشروا صورة للشحنة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل آلية عسكرية تبدو دبابة”.

وتابع “وتم رصد توجيه مغردون الشكر إلى قطر على إرسالها «دبابات M60» وقال المرصد إنه بالفعل كانت باخرة C17 قطرية قد تكون أيضاً نقلت الشحنة من «دبابات M60»”.

وأشار إلى أنه تم رصد باخرة إيطالية بالقرب من السفينة بمسافة «10NM» ولم تعترضها والسفينة ليست مشاركة في عملية إيريني الأوربية.

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إيريني الجيش الليبي الغزو التركي المسماري سفينة تركية مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • وهل تصدق أنه فيه شئ أسمه ايريني ضحك علي الذقون فقط أنا اعرف سياسة الاوروبيين جيدا فالأمس طائرات شحن عسكري مرت عليهم من الجو ولم يكترثوا لها واليوم سفينه تحمل دبابات فلا تصدق بوجود شئ أسمه ايريني لمراقبه حظر ايصال السلاح للمليشيات

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