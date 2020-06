هيوسجن: الوضع في ليبيا لم يتحسن ولا بديل عن الحل السياسي

أعلن مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن كريستوف هيوسجن أن بلاده لا تؤيد الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية، ولذلك عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمر برلين، الذي طالب به المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف هيوسجن، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر حاول أن يدفع قدما بعملية السلام، وأن بلاده استمرت في دعمها لغسان سلامة والأمم المتحدة.

وتابع “علينا أن نعترف بأن الوضع الراهن في ليبيا لم يتحسن، لكن يتعين علينا أن نعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة”.

