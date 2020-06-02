سحب عينات وإجراءات تحاليل للكشف عن فيروس كورونا للقادمين إلى سرت

زار عدد من المسؤولين في سرت موقع دخول المواطنين والعائلات القادمة من المنطقة الجنوبية (أوبارى والجفرة والشاطئ) عبر بوابة سرت الجنوبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تم سحب عينات لبعض القادمين للكشف عن مدى إصابتهم بالفيروس.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الرئيسة لمكافحة جائحة كورونا محمد الاميل لـ«بوابة الوسط » رئيس وأعضاء اللجنة تابعو الاجراءات الخاصة بالقادمين، وسحب العينات المسحية الانفية لعدد منهم، وكدلك اجراء تحاليل طبية بأخد عينة دم منهم واجراء تحاليل سريعة عن فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم إجراء 14 تحليل فيروس كورونا للقادمين ثبتت سلبيتها جميعا، مشيرا إلى أن العينات الأنفية التى تم سحبها سيتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى المختبر المرجعي في بنغازى غدا.

وتم حصر وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالقادمين لسرت، فى نقطة تجمعهم بمحلة أبوهادى ببلدية سرت وبحضور عدد من الضباط وأفراد الشرطة.

ومن بين المسؤولين الذين قاموا بزيارة البوابة الجنوبية لسرت، رئيس اللجنة الرئيسة لمكافحة فيروس كورونا بالمدينة، مدير الأمن العميد سالم أبوزيد، ورئيس المجلس التسييري في سرت، عضو اللجنة سالم عامر سالم، وفريق الرصد الطبى باللجنة برئاسة الدكتور هيثم ابوغرسة، وآخرين.

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