قال المحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش رصد سفينة شحن تركية تحمل آليات عسكرية عند وصولها ميناء مصراتة، قادمة من إسطنبول.

وأكد المتحدث باسم الجيش، في تصريحات صحفية أن السفينة مملوكة لشركة تركية، وكانت تحمل دبابات من نوع إم 60، وتزامن إبحارها مع حركة لفرقاطات تركية كانت قريبة منها في المنطقة.

وأضاف المسماري أن الجيش الليبي رصد أيضا باخرة إيطالية اقتربت من السفينة التركية، ولم تعترضها، كونها ليست مشاركة في عملية “إيريني” الأوروبية.

The post المسماري: وصول سفينة شحن تركية تحمل آليات عسكرية إلي ميناء مصراته appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24