تسجيل صوتي.. مرتزق سوري : تركيا أرسلتنا للقتال في ليبيا ثم تخلت عنا

بث الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسجيلا صوتيا لأحد المرتزقة السوريين، داخل الأراضي الليبية.

وبدأ المرتزق كلامه بأن هذه الرسالة موجهة للإعلاميين، مطالبا بإنقاذ المرتزقة السوريين اللذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وعرف نفسه بأنه يخدم في الجيش السوري الحر، ويتبع فرقة الحمزات وأنهم يقاتلون في عين زارة.

وأكد خلال التسجيل، أنهم يعانون من تخلي تركيا عنهم مشيرا إلى أن عقدهم بالأساس 3 أشهر إلا أنهم متواجدون منذ قرابة 6 أشهر، دون أن يلتفت لهم أحد وأنهم يعانون من مشكلات في الراوتب، حيث أن الاتفاق كان يقضي بحصول كل منهم على 2000 دولار إلا أنهم يأخذون 6 آلف ليره تركية.

ودعا المرتزق الإعلاميين إلى إيصال صوت المرتزقة للعالم مشيرا إلى أن الحاجة المادية هي ما دفعتهم للسفر لليبيا والخضوع لاستغلال تركيا موضحا أن هناك مذابح ترتكب بحق السوريين في ليبيا.

ولفت المرتزق السوري إلى أن تركيا لا ترسل لهم ذخيرة أو آليات أو أي شئ مضيفا أنهم يريدون العودة إلى بلادهم.

