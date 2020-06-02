الرئاسة التركية تبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي هاتفياً الوضع في ليبيا

ليبيا – بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أمس الإثنين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين المستجدات على الساحتين السورية والليبية.

بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة التركية ذكر وفقاً لوكالة “الأناضول” أنه جرى التأكيد خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة تحقيق حل سياسي بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا وإنهاء ما وصفه بـ”انقلاب خليفة حفتر” الذي انتهك جميع اتفاقات وقف إطلاق النار بينها مسار برلين وهجماته غير القانوينة في ليبيا حسب زعمه.

ولم يشر قالن بحسب وكالة الأنباء التركية إلى ما تقوم به بلاده من إرسال للمرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ولم يتناول أيضاً دعم بلاده لمسلحي الفاق ومنهم جماعات متطرفة ومعاقبين دوليا بطائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة .

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