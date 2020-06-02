مصادر: اشتداد المعارك في محوري الرملة وكوبري المطار جنوب طرابلس

أكدت مصادر مطلعة اشتداد المواجهات بعد اندلاع إشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين المواليين لتركيا في محوري الرملة وكوبري المطار جنوب العاصمة طرابلس .

وقالت مصادر اعلامية ان محاور عين زارة وشارع الخلاطات وخلة الفرجان تشهد هي الاخرى معارك عنيفة في هجوم جديد لقوات الوفاق بعد أسبوع من شنها لعدة هجمات انتهت دون احراز اي تقدمات.

وكان الجيش الوطني تراجع 2-3 كم في محاور العاصمة طرابلس في مبادرة منه لهدنة انسانية غير ان قوات الوفاق رفضتها وفضلت مواصلة القتال.

ووفقا لخبراء عسكريين فإن قوات الوفاق تضغط بهدف السيطرة على مطار طرابلس وقصر بن غشير للسير بالمعركة في نسق واحد اتجاه ترهونة نقطة السيطرة العامة للقوات المسلحة الليبية لتحرير العاصمة.

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