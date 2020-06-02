

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 June, 2020

عقد ديوان المحاسبة الليبي، الاثنين، اجتماعا مع مسؤولي جهاز تنفيذ الإسكان والمرافق، لمناقشة إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ 5000 وحدة سكنية للنازحين من مناطق الاشتباكات.

وقال الديوان إن الاجتماع ،ناقش الملاحظات المسجلة على إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ عدد 5000 وحدة سكنية من المباني الجاهزة لتكون سكناً للمواطنين المتضررة منازلهم والنازحين من مناطق الاشتباكات ، والمزمع إبرامه مع مجموعة شركات وبعدة مناطق .

وقد تناول الحاضرون بالنقاش إجراءات التعاقد وإجراءات تخصيص مواقع تنفيذ المشروعات، وموافقات جهات الاختصاص بالخصوص، والإجراءات المتخدة من قبل جهاز الإسكان للتنسيق مع الجهات المختصة والمتمتلة في التخطيط العمراني ، ومصلحة أملاك الدولة، وشركات الخدمات والكهرباء، وكذلك تمت مناقشة الإجراءات الفنية والقانونية لإجراءات التعاقد والتي يبلغ عددها 20 عقدا .

و تم الاتفاق على أن يتم توفير المستندات المطلوبة والإجابة على تساؤلات الديوان والرد علي الملاحظات بشكل عاجل.