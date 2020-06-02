السفارة البريطانية: نرحب باستئناف مباحثات وقف القتال

رحبت السفارة البريطانية لدى ليبيا بقبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات وقف إطلاق النار

وأعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن ترحيبها بإعلان البعثة الأممية القبول باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار مضيفة نستمر في تشجيع الأطراف الليبية للعمل معاً نحو تحقيق السلام والازدهار والاستقرار في ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني و”الجيش الوطني الليبي” استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

وأكدت البعثة في بيان لها أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن.