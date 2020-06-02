«صنع الله»: «الدولة» في عسر مالي بسبب «الإغلاقات غير القانونية» للنفط

قام مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمصحة النفط بطرابلس وذلك للاطلاع على سير العمل بها و ما قامت به لجنة الادارة الجديدة و الادارة التنفيذية الجديدة بالمصحة من اعمال و التأكد من استعداداتها لاستقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية المناسبة للعاملين بالقطاع.

وبحسب بيان للمؤسسة، فقد شملت الزيارة مختلف الأقسام والعيادات الطبية بالمصحة والمشاريع الجاري تنفيذها ، لتحسين الخدمات بالشكل اللائق بما يخدم مستخدمي قطاع النفط ، كما استمع خلال جولته التفقدية إلى ملاحظات العاملين بالمصحة وما يواجهونه من تحديات في تقديم الخدمات الصحية، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها قطاع النفط من تدني الميزانيات بسبب الاغلاقات غير القانونية لانتاج و تصدير النفط ، وفقاً للبيان.

و في ختام الجولة التفقدية عقد “صنع الله” اجتماعا موسعا بحضور خالد بن عثمان رئيس لجنة ادارة مصحة النفط ومحمد بوعزة عضو لجنة الادارة والصادق المجراب عضو لجنة الادارة وامينة معكاف مدير عام مصحة النفط و في كلمة وجهها في الاجتماع بالمصحة، بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم كل الدعم اللازم لاجل تطوير المصحة و الرقي بخدماتها، بالرغم من العسر المالي الذي تمر به الدولة الليبية في هذه الأوقات العصيبة، نتيجة اقفال الحقول والموانئ النفطية، التي تمثل عصب الحياة لليبيا ، على حد قوله.