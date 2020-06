فيديو..مرتزق سوري يتوعد ليبيا ومصر بالدمار والقتل

بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الثلاثاء، مقطعا مرئيا لأحد المرتزقة السوريين، يتوعد من خلاله كلا من ليبيا ومصر بالدمار والقتل.

وقال المرتزق السوري في المقطع المرئي الذي عثر عليه على هاتفه الشخصي، إنهم سوف يتخلصون من قوات الجيش من خلال التعامل معهم بالأسلحة والذخائر التي بحوزتهم، ثم يذهبون إلى مصر للدخول في معارك بهدف التخلص من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حد قوله.

