ارتفاع جماعي للعملات الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي ارتفاعا، اليوم الثلاثاء.

وبينما ارتفع سعر صرف الدولار قرشا واحد ليصل إلى 6.20 دينار من 6.19 دينار سجلها أمس الإثنين، زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.60 من 7.45 دينار، واليورو إلى 6.75 من 6.65 دينار.

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كما صعد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.92 دينار من 0.90 دينار، والدينار التونسي إلى 2.16 دينارا ليبيا من 2.14 دينار.

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