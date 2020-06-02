الجيش يرصد وصول شحنة دبابات تركية لمصراتة

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، رصد سفينة شحن تركية في رحلة مُريبة من إسطنبول إلى مصراتة مُحمّلة بدبابات M60.

وأشار المسماري إلى أن الدبابات مملوكة لشركة تتبع الدولة التركية تُدعى ” CIRKIN ” غادرت إسطنبول باتجاه ليبيا يوم 21 من مايو الماضي، ووصلت إلى ميناء مصراتة صباح الـ28 من ذات الشهر.

ورافقت سفينة الشحن فرقاطة تركية كانت تتحرك بالقرب منها طيلة الرحلة، الأمر الذي وصفه الناطق باسم القيادة العامة لـ”المُريب”.

وكشف المسماري عن رصد باخرة إيطالية كانت بالقرب من سفينة الشحن التركية لكنها لم تعترضها، مؤكداً عدم تبعية السفينة الإيطالية لعملية “إيريني” الأوروبية المعنية بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وتحدث المسماري عن رصد تغريدات نُشِرت بتاريخ 29 مايو أي في اليوم التالي من رسو السفينة التركية إلى ميناء مصراتة، لحسابات تشكر تركيا على إرسال دبابات M60 كما نُشِرت صورٌ بالقرب من مصراتة لشاحنة تحمل آلية عسكرية تبدو دبابة.

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