حزب مصري: نطالب بدعم عربي لليبيا وشعبها لإفشال مخطط أردوغان

ليبيا – أكد رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية حسين أبو العطا أنه يدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة محاولات تركيا نشر الإرهاب في المنطقة،مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بتصريحاته الدائمة الخاصة بالشأن الليبي فأنه يُرسل رسالة قاسية وصريحة للفاشية أردوغان وغيره من الطامعين في الأراضي الليبية بأنه لن يستطيع أحد العبث بأمنها القومي لأنها من أهم محددات الأمن القومي المصري وذلك حتى لا يجرؤ أي شخص أيًا كان في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار.

أبو العطا وفي بيانه له نشره موقع “البوابة نيوز” المصري أمس الاثنين أوضح أن مصر سترد بكل قوة وردع وسيكون لها موقفًا حاسمًا ضد كل من يُفكر أو يُحاول العبث بأمنها القومي.

وأضاف:”أن التدخل التركي في الشأن الليبي يستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري والعربي وتدمير المنطقة وإعادة أوهام الخلافة العثمانية من قبل الفاشي أردوغان الذي فقد عقله وأصبح كالمجنون لا يرى أمامه ولا يُدرك معنى تصرفاته”،مشددًا على أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا وصريحًا التدخل التركي في المنطقة وخاصة في ليبيا وتدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية.

وأوضح أن ليبيا تتلقى دعمًا لا محدود من قبل الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم ما قوض الإرهاب في معظم الأراضي الليبية،مؤكدًا على أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها وستواصل دحر الإرهاب في المنطقة حتى يتم اجتثاثه من جذوره ومشيرًا إلى أن مصر تؤمن بالحل السياسي في ليبيا وترى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها لأنها من محددات الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن أمن مصر خط أحمر ولن تسمح الدولة المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي للفاشية أردوغان بأن يتخطى حدوده،مؤكدا أن مصر على استعداد تام بوقف تحركات أردوغان الإرهابية في المنطقة وردع تحركاته الخبيثة التي تستهدف تدمير المنطقة العربية ونشر الفوضى في ربوع البلاد،موضحًا أن تركيا تعمل وفق أجندة تدعم نشر الإرهاب في المنطقة وتستهدف جعل ليبيا بؤرة لتواجد العناصر الإرهابية والتي ستؤثر بدورها على الأمن والسلم في العالم وخاصة مصر.

ولفت إلى أن أردوغان يُعد الراعي الأول في المنطقة للعناصر الإرهابية وجماعات الشر والظلام والدم والتي يرسلها بشكل دوري إلى الأراضي الليبية لإشعال المنطقة وخرابها،مؤكدًا على أن القيادة السياسية المصرية لن تسمح بأي مساس بالأمن القومي المصري وسيكون لها موقفًا حاسمًا لكل من يحاول العبث بأمنها القومي.

أبو العطا اختتم بيانه مطالبًا بضرورة وحدة الصف العربي والتكاتف لدعم حقوق ليبيا وشعبها والحفاظ على أرضها من الفاشية أردوغان وإفشال مخطط أردوغان في المنطقة الذي يستهدف تحويل المنطقة إلى بحر من الدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية