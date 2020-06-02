«سفارة تركيا»: 2000 طرد أغذية ومطهرات لـ«المحتاجين» في «عين زارة»

قالت سفارة تركيا في طرابلس، إن: “مكتب تيكا (الوكالة التركية للتعاون والتنسيق) بطرابلس قام بتسليم عدد 1000 طرد من مواد غذائية وعدد 1000 طرد من مواد تطهير صحية إلى مسؤولي بلدية عين زارة”.

أضافت “السفارة التركية” في بيان، اليوم الثلاثاء: “سيتم توزيع المطهرات على المحتاجين وبالأخص إلى النازحين جراء الاعتداءات التي تستهدف طرابلس، وذلك في إطار الدعم لمكافحة كوفيد19” وفقاً للبيان.

وتثار شكوك حول وجود صلة بين حالات كورونا في ليبيا ببعض المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا من مطاراتها إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.