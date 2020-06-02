صنع الله يتفقد مصحة النفط بطرابلس

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمصحة النفط بطرابلس وذلك للاطلاع على سير العمل بها وما قامت به لجنة الإدارة الجديدة والإدارة التنفيذية الجديدة بالمصحة من أعمال والتأكد من استعداداتها لاستقبال الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية المناسبة للعاملين بالقطاع.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الزيارة شملت مختلف الأقسام والعيادات الطبية بالمصحة والمشاريع الجاري تنفيذها، لتحسين الخدمات بالشكل اللائق بما يخدم مستخدمي قطاع النفط وائلاتهم ، كما استمع إلى ملاحظات العاملين بالمصحة وما يواجهونه من تحديات في تقديم الخدمات الصحية، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها قطاع النفط من تدني الميزانيات بسبب الإغلاقات غير القانونية لإنتاج و تصدير النفط .

وشدد صنع الله أن المؤسسة ستواصل تقديم الدعم اللازم لأجل تطوير المصحة والرقي بخدماتها، بالرغم من العسر المالي الذي تمر به الدولة الليبية في هذه الأوقات العصيبة، نتيجة إقفال الحقول والموانئ النفطية، التي تمثل عصب الحياة لليبيا.