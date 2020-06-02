أمريكا تخصص 6.5 مليون دولار أمريكي لدعم ليبيا في مواجهة وباء كورونا

السفارة الأمريكية لدى ليبيا قالت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إن”الحكومة الأمريكية قد خصصت مبلغ 6.5 مليون دولار إضافي لدعم ليبيا في استجابة لوباء كورونا بما في ذلك ولمساعدة البلديات على إضفاء الطابع الرسمي على وظائف الاستجابة للأزمات ، ووضع خطط إدارة الطوارئ وتدريب فرق الاستجابة للأزمات في حالات الطوارئ”.

وأضاف البيان: “سيساعد هذا الدعم الأمريكي الإضافي على زيادة الوعي العام خلال أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال انتشار الوباء”، مبينةً أن الحكومة الأمريكية تواصل دعم ليبيا في استجابة لـ “كوفيد-19” بإجمالي مساعدات تزيد عن 12 مليون دولار تم الالتزام بها منذ بداية تفشي المرض.