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الفقية: على حكومة الوفاق التي أقسمت على حماية مبادئ فبراير أن يكون هدفها الرئيس انهاء التمرد

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن الموقف الفرنسي له حالة ظاهرة وأخرى خفية الأولى بإدعائه انه ملتزم بالقرارات الدولية ويحاول الالتزام بالدبلوماسية حسب زعمه.

الفقية أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه منذ عام 2014 موقف فرنسا وخاصة وزير خارجيتها كان موقف داعم لعودة ما وصفه بـ” عسكرة الدولة ” ، زاعماً بأن الأسلحة الكثيرة التي كشفت في غريان وغيرها دليل واضح جداً.

ولفت إلى أن فرنسا تدخلت في ليبيا وحاولت الإلتفاف على الإتفاق السياسي بعد توقيعه لأنه تم تحجيم بعض الدول والإعتراف بالمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة حيث حاولوا مراراً أن يلتفوا ويعقدوا إجتماعات بين السراج و”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وفشلت الإجتماعات بالوصول لنتائج.

وقال :” الآن اختفوا فجأة وفترة طويلة على أمل أن يسيطر حفتر عسكرياً لكنه وعندما فشل حفتر عسكرياً أصبحوا يبحثوا عن مخرج وعادوا إلى المراوغة والمناورة السياسية أنه لا يوجد حل عسكري ونحن قلنا هذا الكلام من 2011 لكن هم من كانوا يراهنون على الحل العسكري والدليل الاسلحة التي دخلت لليبيا والدعم الواضح عند الجميع سواء كان سياسي أو عسكري أو مال او بالمرتزقة”.

وإختتم قائلاً “هناك مؤتمرات تحاك لكن علينا أن نفعل ما هو مطلوب منا لم تنتهي المؤامرات والافعال لأمرين إما إعطاء حفتر نفس ودعمه بالمرتزقة والأسلحة لعله يعيد الكرة أو اخذ فرصة للبعحث عن بديل لحفتر وتغير التكتيك ليكون شريك ولا اعتقد ان حفتر يقبل الشراكة لكن على حكومة الوفاق ومجلس النواب الذين قسموا على وحدة ومدنية الدولة ومبادئ فبراري ان يكون هدفهم الرئيس انهاء التمرد وهذا حق مشروع لكل سلطة أن تنهي التمرد وتتعامل مع الدول التي تدعم التمرد بالحزم والحسم”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • مبادى خوان فبراير التى اقسموا عليها :-
    – خيانة الوطن وجلب المحتل التركى والمرتزقة الارهابيين من سوريا
    – الكذب والغدر والفجر
    – نهب وسرقة المال العام وتهريب البشر والوقود
    – العمل تحت قيادة عمياء فاسدة بصمجى اسمه السراج
    – التبعية لوكلاء الصهاينة فى تركيا وقطر
    – خطف النساء من قبل المرتزقة وضمهم لنسوان الاخوان الساقطات التى يرضين النيك برغبتهم على انه جهاد بتشجيع من زوجها اوابوها او ابنها الديوث
    اللعنة على خوان فبراير كلاب النار الاشرار وتحية لثورة الكرامة التى يدعمها الشعب الليبى وقبائله

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  • هذا الميبون المتعاطى للترامادول شينوا يقول فالمشير خليفة حفتر منتصر دائما ويفكر بعقلية ذكية لاستغلال غباوة الخوان بعد ان توهموا ان اردوغان سيمكنهم من النصر ونسوا ان كل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فكيف يهزم ستة مليون حفتر فى ليبيا على يد شوية جرذان من الخوان فاقليمى برقة وفزان خالية من حكم الخوان وفى امان وكل شبر فى اقليم طرابلس اما تحت سيطرة الجيش او نيرانه والجيش هو من يتحكم فى ايقاع المعركة وينصب الكمائن والمصايد لابادة المرتزقة والمليشيات حتى تنفذ الجرذان من الخوان ويدخل طرابلس بامان

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  • تنهي اطياح سعدك لا يوجد شئ اسمه فبراير يوجد شئ اسمه حركة الصهيوني ديفيد ليفي علي الفيسبوك لتحريك الشارع الليبي ضد القذافي حتي لا يوفي القذافي بوعده لافريقيا ويقوم اصدار الدنيا الذهبي كعمله موحده لافريقيا حتي لا يضرب اليورو الاوروبي ولكي لا يفضح القذافي سركوزي ويعترف أنه دعم حملته بالملايين وقد ضحك ديفيد ليفي علي ملايين الليبيين وأوهمهم بان فبراير ثوره ليبيه انطلت ااخدعه والحيله فتره ولكن الآن قد تنبه لها الليبيين ولم يعد يعتبرونها ثوره

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