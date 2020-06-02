الصحة الليبية تبحث استئناف العملية التعليمية لشعب التمريض

عقد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي اجتماع موسع ضم مدير مركز تنمية القوي العاملة الطبية عبدالله عزوز بحضور مديري شعب التمريض بالمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية داخل بلدية بنغازي لبحث آلية عملها والقضايا والصعوبات التي تواجه سير عمل العملية التعليمية بالمستشفيات .

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية أن الجبالي بحث آلية استئناف العملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية لشعب التمريض وتنفيذ جميع التدريبات العملية بالمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية نظرا للحاجة إليهم في الظروف الراهنة لمواجهة كورونا.

وأشار الجبالي إلى أن الحاضرون ناقشوا العديد من القضايا التي تعاني منها شعب التمريض وأهمها خطة العمل في استئناف العملية التعليمية لشعب التمريض والتي سيتم عرضها على وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا والتي بدورها ستقوم بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية الطبية بشأن تحديد المواعيد المقترحة للرفع التدريجي للحظر والسماح بعودة طلاب شعب التمريض التدريجية إلى المعاهد لاستكمال العملية التعليمية .

وقال الجبالي إن الخطة حددت عدد الأسابيع المقترحة للدراسة، ووضعت كثيراً من الضوابط التربوية والبرامج التدريبية الرامية للحد من انتشار كورونا الوباء والتي سيتم تطبيقها عند العودة للمدارس.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أنه في حال أقرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا استئناف الدراسة سيتم تعميم الخطة على كافة فروع مركز تنمية القوي العاملة الطبية ومديري شعب التمريض بالمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية بالمناطق للالتزام بها وتطبيقها داخل المعاهد .