قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، الثلاثاء، إن مجلس الأمن عاجز عن التحرك لمعالجة الأزمة الليبية بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وأضاف نيكولاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني كريستوف هويسجن، أن عملية تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة فشلت بعد أن اعترضت إحدي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على اسم أول مرشح طرحه الأمين العام ، ثم توالت الخلافات بين ممثلي الدول الأعضاء حول اختيار المبعوث الجديد حتى الأن.

Hala Sakr

The post ريفيير: مجلس الأمن عاجز عن حل الأزمة الليبية بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24